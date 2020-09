VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Sidney Sam

In unserer Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. In der heutigen Ausgabe steht ein Flügelflitzer im Fokus, der nur eine Saison lang in Österreich aktiv war, trotzdem verzauberte er das “Ländle”: Die Rede ist von Sidney Sam.



Der deutsche Offensivspieler gab sein Profidebüt im Jahr 2007, als er für Hamburger SV in der Bundesliga auflaufen durfte. Nach einer Leihe wechselte das hoch gehandelte Talent im Sommer 2010 zu Bayer Leverkusen. Dort wurde er Stammspieler und schaffte auch den Sprung ins deutsche Nationalteam.

Als der Deutsch-Nigerianer 2014 zu Schalke 04 wechselte erlitt seine Karriere einen Knick. Der 1,74m kleine Sam konnte an seine alten Leistungen nicht anknüpfen. 2019 verließ er dann erstmals sein Heimatland und wechselte in die österreichische Bundesliga. Beim SCR Altach blühte der Flügelstürmer in der vergangenen Spielzeit auf und erzielte sechs Tore in 21 Spielen für die Vorarlberger. Im Sommer 2020 zog es Sam schließlich in die Türkei zu Antalyaspor.