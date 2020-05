VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Steffen Hofmann

via

In unserer neuen Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. In dieser Ausgabe haben wir die besten Treffer des langjährigen Rapid-Kapitäns Steffen Hofmann zusammengestellt.



Als Hofmann am 17.7.2002 erstmals für den SK Rapid Wien auflief, konnte noch niemand ahnen, welches Standing der Mittelfeldspieler in den kommenden Jahren erreichen sollte. In Hütteldorf avancierte Hofmann zum Spielmacher und Dauerbrenner: Ganze 540 Spiele bestritt Hofmann – neben zwei Meistertiteln und einer Champions-League-Teilnahme kann der Freistoßspezialist auch auf 17 Siege im Weiner Derby zurückblicken. Nicht umsonst wurde Hofmann von den Rapid-Fans zum “Fußballgott” erhoben.

Nach 16 Jahren bei Rapid – unterbrochen durch ein halbjähriges Intermezzo bei 1860 München – bestritt Hofmann am 20. Mai 2018 sein letztes Pflichtspiel und verabscheidete sich mit einem Treffer von der Fußballbühne. Auch nach der Karriere ist der Spieler mit seiner ikonischen Nummer elf dem Verein als Talentemanager erhalten geblieben.