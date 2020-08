VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Taxiarchis Fountas

Nach einem Jahr Europacup-Abstinenz kehrt der SK Rapid Wien auf die internationale Fußballbühne zurück.

Beim heutigen Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Lokomotiva Zagreb kann Rapid bereits den “europäischen Herbst” fixieren. Eine Schlüsselrolle wird dabei Taxiarchis Fountas zukommen. Mit “High Five” blicken wir auf die schönsten Treffer des Rapid-Stürmers zurück.

Der Offensivspieler wechselte im vergangenen Sommer vom SKN St. Pölten nach Wien und erwies sich als Goldgriff: 19 Treffer in 27 Bundesliga-Spielen trugen einen großen Teil zu Rapids zweitem Platz bei. Zudem gelangen Fountas sechs Assist und er bereitete den gegnerischen Defensivreihen besonders im Umschaltspiel große Schwierigkeiten.

Bereits in der Saison davor war der 24-Jährige beim SKN einer der auffälligsten Spieler, auch wenn ihm dort nur vier Bundesliga-Treffer gelingen sollten. Nach wechselhaften Jahren, die ihn von Salzburg über Griechenland bis in Deutschlands 3. Liga führten, gelang Fountas endgültig der Durchbruch. Nun will der griechische Stürmer mit Rapid so lange wie möglich den CL-Traum aufrecht erhalten.