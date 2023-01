VIDEO-Highlights: Fiala wieder überragend! Kings feiern Heimsieg gegen Oilers

Kevin Fiala hat beim ungefährdeten 6:3-Heimerfolg der Los Angeles Kings gegen die Edmonton Oilers wieder aufgezeigt. Er war mit zwei Toren und zwei Assist der überragende Mann auf dem Eis. Der Schweizer schraubte damit sein Torekonto auf 15 Treffer in der aktuellen Spielzeit.

„Das war ein besonderer Abend, insbesondere weil wir gegen dieses Team, das im Powerplay so stark ist, gewonnen haben. Ich habe versucht einfach mein Ding zu machen. In den vergangenen beiden Spielen hatte ich das nötige Spielglück. Es ist aber nicht so, dass ich nicht auch vorher schon gut drauf gewesen wäre. Aber jetzt gehen die Scheiben plötzlich rein“, so Fiala nach dem Sieg.

Der 26-jährige Stürmer prolongierte damit seine starken Leistungen in dieser Saison. Bereits vor zwei Tagen brillierte er mit einem Hattrick beim 5:1-Sieg gegen die Vegas Golden Knights.

Beitragsbild: Imago