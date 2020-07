VIDEO-Highlights: Hasenhüttl und Southampton bewzingen Man City

Ralph Hasenhüttl und Southampton haben am Sonntag vorzeitig und fünf Runden vor Meisterschaftsende den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League fixiert. Mit einem 1:0-Heimsieg über Manchester City in der 33. Runde liegt das Team des Grazer Trainers auf Rang 13. Das Goldtor erzielte Che Adams bereits in der 16. Minute, ÖFB-Legionär Kevin Danso war dabei nur Ersatz.

Für die Mannschaft von Starcoach Josep Guardiola gab es drei Tage nach dem prestigeträchtigen 4:0-Sieg über Meister Liverpool die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Es war bereits die neunte in dieser Saison für den Tabellenzweiten. Der Vorsprung auf Verfolger Leicester City beträgt acht Punkte.

(APA)

Bild: Getty Images