VIDEO-Highlights: Wolves nach klarem Sieg gegen Everton zurück in der Erfolgsspur

Die Wolverhampton Wanderers sind nach zwei Niederlagen zurück in der Erfolgsspur.

Durch einen klaren 3:0-Sieg beendet das Team aus Nordengland die kurze Misere und hält den aktuellen Europacup-Platz. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte brachte Raul Jimenez die Wolves per Strafstoß in Führung, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Leander Dendoncker auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Diogo Jota in der 74. Minute.

Während Wolverhampton auf dem sechsten Tabellenrang bleibt, ist Everton Elfter, kann aber morgen von Southampton überholt werden. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti ist nun schon drei Spiele lang sieglos.

Beitragsbild: Getty Images.