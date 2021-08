VIDEO: Im Bob-Marley-Design! Ajax präsentiert drittes Trikot

In Anlehnung an die inoffizielle Klubhymne “Three Little Birds” gestaltete Ajax Amsterdam gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller Adidas ein ganz besonderes Trikot. Am Freitag präsentierte der niederländische Klub das neue dritte Trikot und es ist vermutlich eines der schönsten im Fußballzirkus.

Seit Jahren ist der Song “Three Little Birds” von Bob Marley die inoffizielle Vereinshymne von Ajax. Deshalb entschlossen sich die Klubverantwortlichen das dritte Trikot in schwarz mit Elementen in rot grün und gelb zu designen. Als perfektes Detail sind drei kleine Vögel über den Kreuzen, dem Symbol der Stadt Amsterdam, zu sehen.