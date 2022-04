VIDEO: Kara trifft traumhaft – Bitteres MLS-Debüt für Fountas

Mit Ercan Kara und Taxiarchis Fountas waren am Osterwochenende bereits zwei Ex-Rapidler im Einsatz in der MLS.

Ercan Kara erzielt beim 2:0-Auswärtssieg von Orlando City bei Columbus Crew sein zweites Tor in der Major League Soccer. Nach der Führung durch Schlegel (37.) legt der ÖFB-Legionär in der 51. Minute nach – und wie! Nach einer herrlichen Kombination durch die Mitte legt Kara seinem Assistgeber Torres per Ferse den Doppelpass auf und trifft schließlich aus der Drehung in die Kreuzecke.

Karas Treffer im VIDEO:

In der 70. Minute wird der Stürmer ausgewechselt. Es war sein achter Saison-Einsatz für Orlando (2 Tore, 2 Assists). Orlando liegt nach dem zweiten Sieg in Folge auf Rang zwei der Eastern Conference.

Fountas bei 2:0 eingewechselt – Endstand 2:3

Ein bitteres Debüt erlebt Taxiarchis Fountas bei D.C. United. Der Grieche wird gegen den Austin FC beim Stand von 2:0 in der 58. Minute eingewechselt, sein Team verliert noch mit 2:3.

Ex-Austrianer Ola Kamara erzielt vor Fountas‘ Einwechslung einen Doppelpack (26., 40.), kassiert dann aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gelb-Rote Karte. Ab der 80. Minute muss D.C. United drei Tore einstecken und verliert noch 2:3.

Gerhard Struber kommt mit den New York Red Bulls zuhause gegen den Dallas FC nicht über ein 0:0 hinaus.

Bild: Imago