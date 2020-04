via

via Sky Sport Austria

Wer auch immer auf diese Idee kam. Wahrscheinlich, war es Sean O´Hanlon, der nach dem ihm seine Kinder in der Quarantäne auf die Nerven gegangen sind, einfach mal gesagt hat: “Geht raus in den Garten und stellt Weltklassetore nach!”. Was die beiden Kids aus dieser Anweisung machten, ist einfach sensationell und absolut sehenswert.

GOAL OF THE CENTURY. CHOOSE YOU’RE FAVOURITE GOAL! pic.twitter.com/wM2cvnrAgl — Sean O'Hanlon (@sohanlon23) April 4, 2020

Quelle: Sean O´Hanlon / Twitter