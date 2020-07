VIDEO: Kurioses Tor! Schmerböck nimmt “Rapid-Geschenk” dankend an

via

via Sky Sport Austria

In der 32. Runde der tipico Bundesliga musste der SK Rapid Wien auswärts beim WAC antreten. In der 23. Minute gingen die Hausherren durch einen kuriosen Treffer mit 1:0 in Führung.

Nach einer hohen Hereingabe in den Strafraum der Gäste köpfelte Rapidler Dalibor Velimirovic den Ball an den Arm von Marc Andre Schmerböck. Das Spielgerät kam wieder zu Velimirovic, der zu Rapid-Keeper Paul Gartler spielte – doch der Schlussmann war von der Aktion überrascht und so konnte Schmerböck locker zur Führung einschießen.