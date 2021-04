VIDEO: LASK kämpft gegen erneute Meistergruppen-Misere

Kampf gegen den erneuten Absturz in der Meistergruppe: In den letzten fünf Spielen gelang dem LASK nur ein Sieg – ein ähnlicher Rückfall wie in der Vorsaison droht.

Doch nach der 1:3-Niederlage gegen den SK Sturm Graz am Wochenende will der LASK im “Rückspiel” (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) die Trendwende schaffen – auch rechtzeitig vor dem Cupfinale gegen Salzburg am kommenden Samstag. Nicht nur LASK-Kapitän Gernot Trauner will daher beim heutigen Spiel “ein ganz anderes Gesicht zeigen”.