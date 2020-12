VIDEO: Lindner und FC Basel mit launigem Weihnachtsvideo

via

via Sky Sport Austria

Der FC Basel verabschiedete sich am Mittwochabend mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim FC Luzern in die Winterpause der Schweizer Liga. Einen großen Anteil am Sieg im Österreicher-Duell – Heinz Lindner traf mit Basel auf Louis Schaub und Luzern – hatte der ehemalige Austria-Torhüter, der mit einigen Glanztaten den Sieg festhielt.

“Weltklasse-Paraden”, “Matchwinner”, “Der Beste” überschlugen sich die Lobeshymnen auf den 30-Jährigen.

“Weltklasse” ist auch das Weihnachtsvideo des FC Basel, in dem Lindner ebenfalls für gute Stimmung sorgt.

Weihnachtsvideo – FC Basel