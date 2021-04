VIDEO: Millimeterentscheidung gegen Austria verhindert Führungstreffer

via

via Sky Sport Austria

Haarscharfe Entscheidung gegen den FK Austria Wien: Statt mit der Halbzeitführung im Rücken mussten die Wiener ohne Treffer in die Kabine. Altach-Verteidiger Jan Zwischenbrugger klärte zuvor in der 45. Minute eine brenzlige Situation – ob noch vor oder hinter der Linie blieb auch in der Wiederholung unklar.

Nachdem bereits der erste vermeintliche Austria-Treffer durch Stephan Zwierschitz umstrittenerweise aberkannt wurde, traf Schiedsrichter Christopher Jäger eine erneut strittige Entscheidung: Nach einem Abschluss von Eric Martel klärte Zwischenbrugger für den bereits geschlagenen Goalie Martin Kobras. Mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, schoss er den Ball aus der Gefahrenzone – womöglich aber bereits nachdem der Ball die Linie passiert hatte.

Wie hättet ihr entschieden? Hinter der Linie - Tor für die Austria

Auf der Linie - kein Tor für die Austria Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Aufgrund der fehlenden Torlinientechnologie lässt sich Szene nicht restlos klären. Auch für Sky-Experte Toni Pfeffer war die Situation trotz der Zeitlupe unklar, er tendiert leicht zu einem regulären Treffer: “Ob der Ball im Tor war, werden wir nie erfahren.”