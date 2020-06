VIDEO: Mit Masken und Abstand: Bilyk und Co. erhielten Meisterschale

Ohne Publikum hat der deutsche Handball-Meister THW Kiel die Meisterschale in Empfang genommen. 44 Tage, nachdem die Handball-Bundesliga die “Zebras” zum Meister gekürt hatte, wurde die Mannschaft mit Österreichs Star Nikola Bilyk am Donnerstag in der heimischen Sparkassen-Arena für den 21. Meistertitel des Vereins geehrt.

Wo sonst 10.285 Zuschauer ihr Team unterstützen, herrschte am Donnerstag eine ungewohnte Atmosphäre. Die Spieler nahmen mit Abstand, Mund-Nase-Schutz im “Zebra-Look” und weißen Handschuhen auf einem Podest teil. Die Meisterschale selbst hatte eine Delegation von Vorjahresmeister SG Flensburg-Handewitt am Vormittag an den THW Kiel übergeben.

“Es ist emotional nicht vergleichbar, aber dennoch ein schöner Tag für den Club”, sagte der österreichische THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Am 21. April hatte die große Mehrheit der 36 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga entschieden, die Saison wegen der Corona-Krise abzubrechen. Zum Meister wurde nach 26 Runden Tabellenführer THW Kiel erklärt. Erstmals seit fünf Jahren haben die Norddeutschen damit wieder den Titel gewonnen.

Duvnjak über spezielle Meisterfeier: “Das ist einfach so”

(APA)