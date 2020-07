VIDEO: Nach Beißattacke! Lazio-Verteidiger Patric erhält Sperre

Nach seiner Bissattacke ist Verteidiger Patric vom italienischen Topklub Lazio Rom für vier Spiele gesperrt worden.

Zudem muss der Spanier eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Der 27-Jährige hatte am Dienstag beim 1:2 bei US Lecce Giulio Donati von hinten in den Oberarm gebissen und die Rote Karte gesehen. Nach dem Spiel soll Patric bei Donati für seine Aktion um Entschuldigung gebeten haben.

Zwei Niederlagen in Folge für Lazio

Die Sperre des Defensivspielers ist der nächste Rückschlag für die Titelambitionen des derzeitigen Tabellenzweiten Lazio. Im Kampf um die Meisterschaft liegen die Hauptstädter, die ihre vergangenen zwei Ligapartien verloren, sieben Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Juventus Turin.

Die Szene gibt es im Video (ab 01:10 Min.) zu sehen.

(SID)

Beitragsbild: Screenshot Video