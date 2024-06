Video-Podcast: DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024: Sky Next Generation

In der zweiten Ausgabe von DAB I Der Audiobeweis Spezial EURO 2024 sind die Kids der Sky Next Generation am Zug! Lena (14) und Nico (13) waren schon bei Live-Produktionen in der ADMIRAL Bundesliga dabei und sprechen nun mit Sky-Moderator Otto Rosenauer & Sky-Moderatorin Constanze Weiss u.a. über die bevorstehende Europameisterschaft.

Was hat sich bei den beiden Kids seit dem letzten Mal „Sky Next Generation“ getan? Wie weit kommt das ÖFB-Team bei der EM? Welchem Team drücken Lena und Nico neben der österreichischen Nationalmannschaft noch die Daumen? Das und noch viel mehr gibt es in dieser „Sky Next Generation“-Ausgabe zu sehen.