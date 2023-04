via

via Sky Sport Austria

Salvatore Foti, Co-Trainer von Jose Mourinho bei der AS Roma, sorgt im Europa-League-Viertelfinal-Rückspiel beim 4:1-Sieg nach Verlängerung gegen Feyenoord Rotterdam für einen Eklat.

Der 34-jährige Italiener greift bei einem Einwurf Feyenoords Santiago Gimenez ins Gesicht und sieht dafür die Rote Karte. „Ein Co-Trainer, der sich in so einem Spiel zu so etwas hinreißen lässt, gehört eigentlich entlassen“, sagt Sky Experte Alfred Tatar.