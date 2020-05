VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Weber vs. Hütter: “Vielleicht waren wir auf verschiedenen Spielen”

via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg-Trainer Adi Hütter und Sky-Experte Heribert Weber waren nach dem UEFA Europa League-Gruppenspiel zwischen FC Red Bull Salzburg und Celtic Glasgow nicht der selben Meinung – ein nettes Wortgefecht.

Das Duell am 18. September 2014 zwischen Salzburg und Celtic Glasgow endete ohne Sieger mit 2:2. Im Gespräch nach dem Match diskutieren Heribert Weber und Adi Hütter als wären sie auf zwei verschiedenen Spielen gewesen. Laut Hütter waren seine Spieler “immer der Herr der Lage“ und hatten das Spiel in der Hand. Die Tore wären seiner Meinung nach eher unglücklich passiert. Für den Trainer passte die Moral der Mannschaft. Weber sah das Ganze ein wenig anders. Der ehemalige Verteidiger kritisierte vor allem die Probleme in der Defensive.