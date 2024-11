VIDEO: Sangare sieht Rot im Topspiel!

Der SK Rapid ist im Topspiel der ADMIRAL Bundesliga gegen Sturm Graz nur noch zu zehnt.

Rapid-Mittelfeldmann Mamadou Sangare springt in der 39. Minute mit dem gestreckten Fuß voraus in den Zweikampf und trifft Sturm-Verteidiger Dimitri Lavalee hart am Knöchel.

Schiedsrichter Walter Altmann zeigt dem Rapid-Profi die Rote Karte. Lavalee kann nach kurzer Behandlungspause weitermachen.

Sturm gegen Rapid jetzt live auf Sky Sport Austria- streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!