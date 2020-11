In der 3. rumänischen Fußball-Liga ist es zu einem absoluten Traumtor gekommen. Ein Spieler erzielte einen sehenswerten Treffer im Lazaro-Style.

2020. Thank you for this. The best goal I’ve seen this year. Absolutely amazing. This should win goal of the year. Romanian 3rd tier is amazing. pic.twitter.com/RH0y5DHYLe

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 19, 2020