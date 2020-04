Mit 50 Treffern steht der LASK derzeit an der Tabellenspitze der tipico Bundesliga. In der Saison 2019/20 kassierten die “Athletiker” stand heute nur 20 Gegentreffer. Keiner in der österreichischen Liga konnte mehr Tore verhindern, das ist Ligaspitze. In diesem Video sind die schönsten LASK-Tore zu bewundern.