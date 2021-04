VIDEO: Torwart erzielt herrliches Freistoßtor

via

via Sky Sport Austria

Torhüter Sebastian Viera erzielte beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen CD Jaguares ein herrliches Freistoßtor. Der Keeper von Junior FC schlenzte in der 17. Spielminute einen Freistoß zum 1:0 in die Maschen. Für Viera war es bereits das zweite Saisontor. Beide erzielte der 38-Jährige per Freistoß.

Junior venció en condición de visitante a Jaguares por 2 a 0.El primer gol de los dirigidos por Amaranto Perea vino después de un magistral golazo del capitán Mario Sebastián Viera. pic.twitter.com/nMHX2MhSdM — Junior Media (@JuniorMedia_) March 31, 2021

Bild: Imago