VIDEO: Traumschlag an Loch 18! Straka brilliert bei The Open

Sepp Straka gelingt bei den British Open zum Abschluss seiner Runde an Loch 18 ein sensationeller Schlag, durch den er den ersten Tag mit einer Par-Runde beendet. Der Gewinner des PGA-Turniers in Illinois verzeichnete in der 71-er-Auftaktrunde fünf Birdies, drei Bogeys und ein Doppel-Bogey.

Videoquelle: The Open Twitter