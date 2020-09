VIDEO: Watfords Cup-Held! Bachmann pariert drei Elfmeter in Serie

Zum Cuphelden der besonderen Art ist am Dienstagabend Daniel Bachmann geworden.

Mit drei gehaltenen Elfern en suite sicherte er Watford in der zweiten Runde des englischen Ligacups den Aufstieg gegen Drittligist Oxford. “An diesen besonderen Tag werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern”, erklärte der langjährige England- und Schottland-Legionär in einer Aussendung seines Managements.

3:0 siegte Zweitligavertreter Watford im Elferschießen, schon davor hatte Bachmann mit mehreren Glanzparaden seinem Team ein 1:1 nach 120 Minuten gesichert. “Daniel ist die Zukunft von Watford, und er wird in dieser Saison viele Spiele machen”, sagte Trainer Vladimir Ivic danach. In der Vorsaison war der 26-jährige Bachmann zumeist nicht im Kader des damaligen Premier-League-Clubs gestanden.

Die Glanzleistung des Österreichers im VIDEO:

GOALS! (𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘦𝘯𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘵𝘺 𝘴𝘢𝘷𝘦𝘴) 🙌

It's the best of the drama from last night's @Carabao_Cup win! pic.twitter.com/PxWQuiZPsM

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 16, 2020