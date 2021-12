VIDEO: Zenit-Profis nehmen herrenlose Hunde mit aufs Spielfeld

Wunderbare Geste von Zenit St. Petersburg im Vorfeld des Ligaspiels gegen den FK Rostov: Die Spieler des russischen Spitzenklubs nahmen herrenlose Hunde aus diversen Tierheimen mit aufs Spielfeld, um für ein neues Zuhause für die Tiere zu werben.

Die Partie zwischen Zenit und Rostov endete 2:2.

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021