VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Ausraster von Sturm-Trainer El Maestro

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Besonders emotional kennen wir Sturm Graz-Trainer Nestor El Maestro. Doch mit dem was nach dem Schlusspfiff beim 3:3-Unentschieden in Mattersburg passierte hat so niemand gerechnet. Aufgrund einiger Entscheidungen des Schiedsrichters, mit denen der 37-Jährige nicht ganz zufrieden war, verlor er komplett die Beherrschung.