VIDEO: Zurück in die Bundesliga: “Bauernschnäuzer” mit schmerzhaften Folgen

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Sein Bundesliga-Debüt wird dem israelischen Teamstürmer Shon Weissman vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben, aus mehreren Gründen. Nach Traum-Einstand mit Doppelpack passierte dem WAC-Stürmer beim 3:0-Erfolg gegen die Admira dann die wohl kurioseste Verletzung der aktuellen Saison.

Nach einem Foul hatte der Israeli ein Cut unter dem rechten Auge erlitten, welches ihm dann auch kurze Zeit später zum Verhängnis wurde. Als er einen “Bauernschnäuzer” machen wollte, platze die zusammengetackerte Wunde wieder auf und das Auge schwoll vollkommen zu. Autsch!