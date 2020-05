VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Best of Thomas Silberberger

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Thomas Silberberger ist einer, der seinem Frust auch gerne vor der Kamera freien Lauf lässt. Der WSG-Trainer zeigt sich in der aktuellen Saison nicht immer zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die besten Szenen aus der Hinrunde haben wir euch noch einmal zusammgeschnitten.

Dein Verein – WSG Swarovski Tirol – Folge #1 im VIDEO: