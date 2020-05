VIDEO: Zurück in die Bundesliga: St.Pölten holt sensationellen Punkt in Salzburg

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Wir blicken heute auf eine kleine Sensation zurück. In der Hinrunde der tipico Bundesliga Saison 19/20 holt der SKN St.Pölten gegen den österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg nach einem 0:2-Rückstand einen Punkt. Durch Elfmeter von Luxbacher (43.) und Tor von Balic (60.) entführen die Niederösterreicher einen Punkt aus Salzburg. Die Tore für den Salzburg erzielten Minamino (13.) und Okugawa (35.).