via

via Sky Sport Austria

Am 15. Mai kehrt die deutsche Bundesliga nun offiziell in den Spielbetrieb zurück. Nationalteam-Kapitän Julian Baumgartlinger brennt bereits auf die Fortsetzung, wie er in der 22. Folge unseres Videopodcasts erklärt – auch wenn leere Stadien für eine ungewohnte Kulisse sorgen werden.