„Viel dazugelernt“: Auer über Umwege ins Nationalteam

Auf Rapid-Profi Jonas Auer wartet nach dem Derby am Sonntag bei der Austria eine Premiere. Der Niederösterreicher rückt erstmals zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ein und könnte in den EM-Qualifikationspartien in Linz gegen Aserbaidschan und Estland für die ÖFB-Auswahl debütieren. „Die Freude ist riesengroß“, sagte der 22-Jährige über seine Nominierung.

Der vor Jahren vom linken Flügelspieler zum Linksverteidiger umfunktionierte Auer erfuhr von der Einberufung nach eigenen Angaben via Instagram. Bevor er im Sommer 2021 zu Rapid kam, spielte Auer für die tschechischen Clubs Viktoria Zizkov und Mlada Boleslav. „Ich habe drei Jahre lang allein gewohnt und in dieser Zeit nicht nur fußballerisch, sondern auch fürs Leben viel dazugelernt.“

3689 Jonas Auer Position Verteidigung Verein SK Rapid Wien

In seiner ersten Saison bei Rapid machten sich bei Auer noch gewisse Anlaufschwierigkeiten bemerkbar, mittlerweile hat er sich als Stammkraft etabliert. „Ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen und ich glaube, das sieht man auch im Spiel“, erklärte Auer.

Lob gab es von Rapid-Trainer Zoran Barisic. „Jonas hat sich sehr gut weiterentwickelt und ist auf einem sehr guten Weg. Die Teamberufung ist der Lohn für seine harte Arbeit“, sagte der Wiener über seinen Schützling.

(APA)/Bild: GEPA