“Viele Gedanken gemacht”: Vettel dachte intensiv an Rücktritt

Sebastian Vettel hat sich vor seinem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin 2021 intensiv mit einem Rücktritt befasst.

Auf die Frage, wie nahe er diesem Entschluss gekommen sei, antwortete der Deutsche am Donnerstag: “Nahe. Keine Ahnung, gibt es ein Maß, wie nahe man kommen kann?”

Er habe sich “viele Gedanken” in dieser Hinsicht gemacht. “Was ich jetzt entschieden habe, glaube ich, ist das Beste für mich. Ich freue mich darauf, das zu beweisen”, sagte der Noch-Ferrari-Pilot.

Vettel unterschrieb nach seiner Ausmusterung bei der Scuderia, die mit Ende dieser Saison schlagend wird, einen Kontrakt ab 2021 bei Racing Point, das künftig als Werksteam von Aston Martin startet. “Ich will an der Spitze des Feldes und nicht am Ende des Feldes fahren”, betonte der 33-Jährige vor dem 1.000. Grand Prix von Ferrari in Mugello.

Aston Martin sei ein “aufregendes Projekt”, befand der viermalige Weltmeister. “Es ist ein Team, das wächst. Andere müssen schrumpfen, was ihre Größe betrifft”, sagte Vettel auch vor dem Hintergrund der kommenden Budget-Obergrenze.

(APA)

Bild: GEPA