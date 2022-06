Die Vienna Capitals setzen wie erwartet weiterhin auf Dave Barr als Cheftrainer.

Die Wiener gaben die Vertragsverlängerung des 61-jährigen Kanadiers am Mittwoch bekannt. In seiner ersten Saison hatte Barr die Caps in der ICE-Liga bis ins Halbfinale geführt, in dem gegen den späteren Meister Salzburg das Aus kam.

(APA)

Bild: GEPA