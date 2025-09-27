Logout
win2day ICE Hockey League

Vienna Capitals gewinnen bei Schlusslicht Innsbruck

Die Vienna Capitals haben sich am Samstag für die 2:4-Niederlage tags zuvor bei den Pioneers Vorarlberg rehabilitiert und gegen Schlusslicht HC Innsbruck einen 4:1-Auswärtserfolg eingefahren.

Carter Souch (12.), Leon Wallner (22.), Nelson Nogier (23.) und Randy Gazzola (34./PP) erzielten bei einem Gegentor von Troy Lajeunesse (49.) die Treffer für die Wiener, die mit ihrem fünften Sieg in Serie über die Tiroler zumindest vorübergehend auf Platz sechs vorstießen.

(APA) / Artikelbild: GEPA