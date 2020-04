Vienna Capitals spielen imaginäre Partie gegen HC COVID 19

Eishockey-Club Vienna Capitals bittet seine Fans zur Unterstützung der Nachwuchsabteilung um den Kauf von Tickets für ein imaginäres Spiel gegen den “HC COVID 19”. Karten für das Aufeinandertreffen am 17. Mai 2020 gegen die laut Vereinsaussendung auf dem ganzen Globus gefürchteten Corona-Cracks gibt es bereits ab 1,99 Euro. Als Erinnerungsstück winkt ein für die Begegnung aufgelegter Match-Puck.

Ziel sei es, die Erste Bank Arena mit ihrem Fassungsvermögen von 7.022 Plätzen restlos auszuverkaufen.

Lange haben wir verhandelt. Jetzt stellt sich der derzeit wohl meist gefürchtete Gegner! 😬 Am 17. Mai prallen unsere #Caps in der Erste Bank Arena in einem imaginären Duell auf den HC #COVID19! 👊

👉 INFOS: https://t.co/cNNMme8FR8#VICC19 | #CapitalsCity | #EineStadtEinTeam pic.twitter.com/jT64o1DlBC

— Vienna Capitals (@viennacapitals) April 17, 2020