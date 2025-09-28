Vienna entführt drei Punkte aus Kapfenberg

Die Vienna hat am Sonntag zum Abschluss der achten Runde der 2. Fußball-Liga im Mittelständler-Duell einen 3:0-(2:0)-Sieg beim Kapfenberger SV geholt.

Die Wiener sind damit in der Tabelle neuer Siebenter und verdrängten die punktegleichen Steirer auf Rang acht. Die Tore erzielten innerhalb von fünf Minuten Patrick Schmidt (41.) und Bernhard Luxbacher (45.) sowie der eingewechselte Bernhard Zimmermann, der in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte (90.+1).

(APA)/Beitragsbild: GEPA