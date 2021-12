Vienna Timberwolves holen Ex-Nationalspieler

via

via Sky Sport Austria

Die Vienna D.C. Timberwolves aus der Basketball-Superliga haben den ehemaligen Nationalspieler Moritz Lanegger unter Vertrag genommen.

Der 31-Jährige war zuletzt treibende Kraft im 3×3-Nationalteam, nach einem Streit mit dem heimischen Verband legte der Steirer aber vor einigen Wochen seinen Posten als Kapitän zurück. In der heimischen Liga spielte Lanegger zuletzt bis 2020 für Klosterneuburg.

Der auf verschiedenen Positionen einsetzbare Lanegger wird sein Debüt für die „Wolves“ voraussichtlich am 6. Jänner in St. Pölten geben, wie der Club am Dienstag bekannt gab.

(APA)/Bild: GEPA