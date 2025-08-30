Vienna Vikings erneut im ELF-Finale

Die Vienna Vikings haben erneut das Finale der European League of Football (ELF) erreicht.

In einem spannenden Halbfinale gegen Nordic Storm aus Dänemark setzten sich die Wiener am Samstag vor 5.000 Zuschauern auf der Hohen Warte mit 28:20 (14:14) durch. Im Endspiel am 7. September in Stuttgart warten entweder die Munich Ravens oder Stuttgart Surge, die sich am Sonntag in München duellieren. Für die Vikings ist es die dritte Final-Teilnahme in vier Jahren.

Für die Vikings von Headcoach Chris Calaycay überzeugte Quarterback Ben Holmes bei teilweise regnerischen Bedingungen in Wien-Döbling mit drei Touchdown-Pässen, Wide Receiver Yannick Mayr fing derer zwei. Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte zogen die Wiener davon, der Liga-Neuling aus Kopenhagen um Quarterback Jadrian Clark hielt die Partie mit starkem Passspiel aber lange spannend.

Die Vikings hatten sich mit elf Siegen in zwölf Grunddurchgang-Partien einen Fixplatz im Semifinale gesichert. Nun peilen die Wiener im vierten ELF-Jahr den zweiten Titel nach 2022 an. Im Vorjahr hatte es im Finale auf Schalke gegen Rhein Fire eine Niederlage gegeben.

(APA) / Artikelbild: GEPA