Vienna Vikings feiern klaren Sieg in Berlin

Die Vienna Vikings können langsam die Playoff-Planungen in der AFLE ins Rollen bringen.

Das Team von Cheftrainer Chris Calaycay gewann am Sonntag bei Berlin Thunder deutlich mit 45:7 (35:7). Es war der sechste Erfolg im sechsten Saisonspiel und bereits der zweite heuer gegen die Berliner.

Als einziges der acht AFLE-Teams sind die Wiener noch ungeschlagen, ein Platz im Halbfinale rückt damit immer näher. Nun folgt am Samstag ein Heimspiel gegen Paris Lights.