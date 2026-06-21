Vienna Vikings feiern Schützenfest in London
Die Footballer der Vienna Vikings haben sich auch in ihrem fünften Saisonspiel der neuen AFLE schadlos gehalten.
Am Sonntag setzten sich die Wiener bei den London Warriors mit 62:10 durch und zementierten damit ihre Führungsposition in der Liga, die in zwei Conferences unterteilt ist. Schon zur Halbzeit lagen die überlegenen Vikings mit 35:3 voran. Starke Leistungen zeigten unter anderem die Quarterbacks Ben Holmes und Nico Hrouda, die vier bzw. drei Touchdown-Pässe warfen.