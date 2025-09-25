Vier Ausfälle: Ried gibt Update zu verletztem Spieler-Quartett

Die SV Ried gibt vor dem Duell der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den GAK (Samstag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) ein Personalupdate: Vier Spieler verpassen demnach das anstehende Ligaspiel.

Wie die Innviertler via Aussendung bekanntgeben, wird Verteidiger Dominik Kirnbauer wegen einer gegen die Wiener Austria zugezogenen Sprunggelenksverletzung für mehrere Wochen ausfallen. Auch eine Rückkehr von Linksverteidiger Jonathan Scherzer verzögert sich wegen Adduktorenproblemen. Reserve-Torhüter Dominik Stöger und Mittelfeldspieler Nermin Mesic fehlen zudem weiterhin.

HIGHLIGHTS | Austria Wien – SV Ried | 7. Runde

Nachdem die Rieder zuletzt mit einer internen Corona-Welle zu kämpfen hatten, kann der Verein nun weiter nicht aus dem Vollen schöpfen. Zusätzliche Unterstützung erhofft man sich dafür von den Rängen, da die SVR zum Familientag als Ticketaktion einlädt.

(Red./SV Ried.)

Beitragsbild: GEPA.