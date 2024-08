Vier Tore in 18 Minuten! Furioser Auftakt in die Bundesliga-Saison

Die ADMIRAL Bundesliga meldet sich mit einem furiosen Auftaktspiel aus der Sommerpause zurück: Im Duell zwischen Aufsteiger GAK und Red Bull Salzburg fielen in den ersten 18 Spielminuten bereits vier Treffer.

Salzburg ging durch einen frühen Doppelschlag mit 2:0 in Front. Ein Eigentor von Benjamin Rosenberger (4.) und ein traumhafter Lupfer von Dorgeles Nene (6.) ließen die Bullen bereits früh wie der sichere Sieger aussehen. Doch ein weiteres Traumtor durch Michael Lang brachte den Aufsteiger in Spielminute 10 wieder ins Spiel. Austria-Leihgabe Romeo Vucic gelang in der 18. Spielminute der Ausgleich für die Grazer.

Furiose Anfangsphase zwischen GAK und Salzburg – Die Tore im VIDEO

Rosenberger (4./ET)

Nene (6.)

Lang (10.)

Vucic (18.)

Bild: GEPA