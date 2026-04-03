Vier Tore zur Bestmarke: Bayern jagt gegen Freiburg Torrekord

Der FC Bayern greift am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg nach dem Torrekord in der deutschen deutschen Bundesliga.

Mit bisher 97 Treffern liegen die Münchner nur noch vier Tore hinter ihrer eigenen, in der Saison 1971/72 aufgestellten Bestmarke. Allerdings steht im Breisgau ausgerechnet der angeschlagene Goalgetter Harry Kane nicht zur Verfügung. Dafür sind die Comebacks von Manuel Neuer, Jamal Musiala und Alphonso Davies zu erwarten.

Während Torhüter Neuer nach überstandener Wadenverletzung laut Trainer Vincent Kompany „hundertprozentig fit“ ist, plagt sich Kane mit Sprunggelenks-Problemen. In Freiburg wird der Engländer im Sturm-Zentrum von Serge Gnabry vertreten. Für Dienstag, wenn es für Konrad Laimer und Co. im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen Real Madrid geht, sei er in Bezug auf einen möglichen Einsatz von Kane „positiv“ gestimmt, berichtete Kompany.

„Wer anfangen kann, werden wir sehen“ – Kompany mit Personal-Update

Dichtes Programm für Freiburg

So wie auf die Bayern wartet in den kommenden Wochen auch auf die Freiburger ein dicht gedrängtes Programm. Der Verein von Philipp Lienhart ist auch noch im DFB-Pokal-Semifinale und im Europa-League-Viertelfinale engagiert, weshalb sieben Partien in 21 Tagen auf dem Programm stehen. „Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Herausforderungen haben und sehen sie nicht als Belastung“, betonte Trainer Julian Schuster.

Der Schlager der Runde steigt in Stuttgart, wo der drittplatzierte VfB den Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka empfängt. Duelle österreichischer Teamspieler gibt es unter anderem bei Werder Bremen gegen RB Leipzig und TSG Hoffenheim gegen den FSV Mainz 05.

(APA) / Bild: Imago