Vier Trainerwechsel vor Trainingsstart der Bundesliga-Klubs

Der Startschuss in die Frühjahresvorbereitung erfolgt beim Meister. Nach dem Aus von Jürgen Säumel lädt Nachfolger Fabio Ingolitsch am Freitag zur ersten Einheit im neuen Jahr. Ingolitsch ist nicht das einzige neue Gesicht, das die Bundesliga-Profis zu sehen bekommen. Bei Rapid wurde die Trainersuche eine Woche vor Trainingsstart noch nicht finalisiert, in Altach muss man nach dem Wechsel von Ingolitsch umplanen. Bei Blau-Weiß Linz soll Michael Köllner das Ruder herumreißen.

„Ich kann versprechen, der Schweiß wird fließen“, sagte der Deutsche Köllner bei seiner Präsentation über die anstehenden Jänner-Wochen. Mit dem schwedischen Flügelspieler Isak Dahlqvist ist bei Blau-Weiß ein neuer Spieler dabei. Los geht es für die Linzer wie für den Stadtrivalen LASK am 5. Jänner. Um den Dreikönigstag startet der Großteil der Bundesligisten ins Frühjahr. In Altach absolviert der neue Chefcoach nach den obligatorischen Leistungstests am 7. Jänner eine erste Trainingseinheit. Beim GAK endet die Schaffenspause erst am 9. Jänner.

Rapid wohl vor Thorup-Verpflichtung

Auch Rapid steigt mit Leistungstests ein, ehe es am 7. Jänner erstmals im Jahr 2026 auf den Rasen geht. Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, dass Johannes Hoff Thorup (36) bei den Wienern übernehmen soll. Der Däne arbeitete in der vergangenen Saison bei Norwich City in der zweiten englischen Liga, dort wurde er im April beurlaubt. Mit dem Schweden Henrik Rydström (49/zuletzt Malmö FF) gibt es dem Vernehmen nach noch einen weiteren Kandidaten aus dem hohen Norden in der engeren Auswahl. Davor wurde auch Philipp Semlic als Kandidat gehandelt, der WSG-Coach dürfte nun in Tirol bleiben.

Für Tabellenführer Salzburg steht am Dreikönigstag schon das Highlight der Vorbereitung am Programm. Der FC Bayern München gastiert wie schon im Vorjahr zu einem Testspiel (15.00 Uhr) in Wals-Siezenheim. Vor Weihnachten waren schon über 20.000 Karten verkauft. Thomas Letsch versammelt die Salzburger Profis deshalb bereits am Samstag in Taxham zur ersten Einheit des neuen Jahres. Wie auch für Sturm geht es für Salzburg am 22. Jänner in der Europa League ins erste Pflichtspiel. Die Aufstiegschancen sind für beide Clubs nur noch gering.

Bundesliga-Klubs zieht es ins Ausland

Bei Sturm darf Ingolitsch mit Rückkehrer Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili auf zwei neue Akteure bauen. Dem georgischen Offensivmann muss eine gewisse Eingewöhnungsphase zugestanden werden. Zurück zur Fiorentina ging Leih-Torhüter Oliver Christensen. Am 7. Jänner geht es für den Meister schon ins Vorbereitungscamp nach Marbella, wo Tests gegen Brügge und den FC Kopenhagen geplant sind. Ebenfalls auf spanischen Boden setzen Rapid und der WAC. Die Hütteldorfer reisen wieder nach Benidorm (ab 10. Jänner), die Wolfsberger sind in Jerez (ab 13. Jänner) einquartiert.

Die türkische Riviera bleibt ein Hotspot, um den winterlichen Bedingungen zu entfliehen. Auch Salzburg hat heuer in Belek gebucht, ein Testspielgegner ist Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic (15. Jänner). Auch der zweitplatzierte LASK und Blau-Weiß sind in Belek zu Gast, die Austria reist in die Nachbarschaft nach Side, Ried nach Antalya. Die WSG Tirol fliegt wieder auf Malta. „Daheim“ bleibt der SCR Altach, der ein Trainingslager in Wien angesetzt hat. Der GAK bestreitet ein Kurzcamp in Bad Loipersdorf, ehe es ins slowenische Catez weitergeht. Dort checkt davor auch der TSV Hartberg ein. Die Oststeirer bestreiten u.a. in Zagreb ein Testspiel gegen Dinamo (15. Jänner).

Die ADMIRAL Bundesliga startet am 6. Februar 2026 mit dem Freitagabend-Heimspiel von Salzburg gegen die Austria in die 18. Runde (alle Spiele live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X live). Eine Woche davor sind die Spiele im Viertelfinale des ÖFB-Cups angesetzt. In der Runde der letzten acht Teams sind nur noch Bundesligisten vertreten.

