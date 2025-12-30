Offiziell: Rapid präsentiert neuen Cheftrainer

Die Trainersuche beim SK Rapid ist offiziell beendet.

Wie die Hütteldorfer am Dienstag bekannt gaben, wird Johannes Hoff Thorup neuer Chefcoach der Grün-Weißen. Der Däne folgt auf Interimstrainer Stefan Kulovits, der den Verein nach der Trennung von Peter Stöger bis Jahresende übernahm. Thorup unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Sky berichtete bereits vergangene Woche über die fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Rapid und Thorup.

Katzer: „Passt zu unserer Spielidee“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meinte zum neuen Cheftrainer: „Ich bin glücklich, dass wir mit Johannes Hoff Thorup eine Einigung erzielen konnten. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben mit ihm in den letzten Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche geführt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“, so der 46-jährige Wiener, der ergänzt: „In den nächsten Tagen werden wir auch noch gemeinsam das künftige Trainerteam für die Profimannschaft fixieren.“

Johannes Hoff Thorup selbst sagte in einem ersten Statement: „Als ich das erste Mal vom Interesse des SK Rapid hörte, wusste ich sofort, dass ich mehr darüber erfahren möchte. Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Ich freue mich sehr auf meinen Start und die Arbeit beim SK Rapid. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört.“

Thorup bereits bei Norwich und in Dänemark tätig

Thorup war zuletzt vereinslos. Zuvor trainierte der 36-Jährige Norwich City in der englischen Championship, dort endete seine Tätigkeit im April 2025. Seine ersten Erfahrungen als Cheftrainer sammelte Thorup beim FC Nordsjaelland in seiner dänischen Heimat.

Die bevorzugte Formation des Dänen ist ein offensives 4-3-3 und die Talente- bzw. Jugendförderung zählt zu seinen Stärken. Die offizielle Präsentation des neuen Rapid-Cheftrainers findet laut Vereinsangaben am 7. Jänner 2026 ab 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Allianz Stadion statt.

(SK Rapid / Red.)

Bild: Imago