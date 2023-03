Alaba und Real im Viertelfinale gegen Chelsea – Hammerlos für Bayern

Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba bekommt es im Viertelfinale der Fußball-Champions-League mit Chelsea zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon Freitagmittag. Zudem kommt es in der Runde der letzten Acht zum Schlager zwischen Manchester City und dem FC Bayern München. Die weiteren Paarungen lauten AC Milan gegen SSC Napoli sowie Benfica Lissabon gegen Inter Mailand. Die Hinspiele finden am 11./12. April statt, die Retourpartien eine Woche später.