Vierter Sieg für Evenepoel – Gall in San Sebastian 18.

Radprofi Felix Gall ist bei der Clasica San Sebastian (221 km/4.300 Höhenmeter) ein guter Wiedereinstieg ins Renngeschehen gelungen. Der Osttiroler belegte am Samstag im Baskenland im Sprint der ersten Verfolgergruppe Platz 18. Den Sieg sicherte sich wenige Tage nach seinem zweiten Platz bei der Tour de France zum bereits vierten Mal der Belgier Remco Evenepoel. Damit ist der Ex-Weltmeister alleiniger Rekordsieger des seit 1981 ausgetragenen Rennens.

Evenepoel setzte sich nach erfolgreicher Aufholjagd wegen eines Reifendefekts und einer Attacke im letzten Anstieg im Zweiersprint vor Tour-Bergkönig Richard Carapaz durch. Gall hinterließ bergauf einen guten Eindruck, im Sprint um die Ehrenplätze war er erwartungsgemäß chancenlos. Der österreichische Giro-Zweite tritt nächste Woche bei der Burgos-Rundfahrt an, ehe mit der Vuelta a Espana sein Höhepunkt der zweiten Saisonhälfte wartet.