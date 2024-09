Vierter Sieg in Folge! Admira besiegt auch Rapid II

Mit dem vierten Sieg in Folge bleibt die Admira im Spitzenfeld der ADMIRAL 2. Liga: Durch den 3:1- Sieg gegen Rapid II im Nachtragspiel der 5. Runde bleiben die Südstädter mit zwölf Punkten und einer Partie in der Hinterhand an Tabellenführer Ried (16) und Kapfenberg (15) dran.

Matija Horvat (18.), Reinhard Young (23.) und Ex-Rapidler Deni Alar (66.) trafen für die Admira, die erstmals unter Trainer Thomas Silberberger mehr als zwei Tore erzielte.

Nicolas Bajlicz (56.) war für die fünftplatzierten Wiener (10) bei deren erster Saisonniederlage erfolgreich. Die ursprünglich für 30. August angesetzte Partie war wegen Starkregens beim Stand von 2:1 für Rapid abgebrochen worden.

