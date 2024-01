Viertes US-Rennen? F1 sichert sich Rechte für Grand Prix

Expandiert die Formel 1 weiter in den USA? Ein kleines Detail weist auf einen möglichen neuen Grand Prix in den Vereinigten Staaten hin. Es gibt aber mindestens einen Haken.

Die Formel 1 hat ein riesiges Interesse daran, die sich aufgetane Popularitätswelle in den USA weiter zu reiten. Die Rennsport-Königsklasse löste in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype in Übersee aus. Dieses Momentum wusste man zuletzt zu erhalten beziehungsweise zu verstärken. Nach dem Großen Preis der USA in Austin folgten 2022 ein Grand Prix in Miami und 2023 ein spektakuläres Nachtrennen in Las Vegas. Besonders für die beiden Stadtrennen betrieb man seitens der Formel 1 einen immensen Aufwand, muss aber nicht das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange sein.

Denn wie jetzt bekannt wurde, hat sich die Formula One Licensing BV, eine Unterorganisation der F1, ansässig in den Niederlanden, die Namensrechte beim United States Patent and Trademark Office für das Rennen in einer der größten und bekanntesten Städte der USA gesichert: Chicago. Dazu gehören folgende Titel: „Grand Prix of Chicago“, „Formula 1 Grand Prix of Chicago“, „Chicago Grand Prix“ and „Formula 1 Chicago Grand Prix“.

Fragen bleiben offen

Ob, wann und wo genau es zu einem möglichen Rennen in „Windy City“ kommen könnte, ist unklar. Der Weg vom Beanspruchen der Namensrechte bis hin zu einem Grand Prix ist lang. Schon 2017 wurden beispielsweise die Namensrechte für die Rennen in Miami und Las Vegas gesichert. Die Durchführung erfolgte erst Jahre später. Auch etwaige Rechte für ein mögliches Rennen in New York sicherte man sich damals. Ein Rennen im „Big Apple“ gibt es aktuell nicht und ist auch noch nicht angekündigt.

Zudem wird zu klären sein, welches Rennen ersetzt werden würde. Mit derzeit 24 Rennen im Kalender ist nach den aktuellen Regularien kein Platz mehr für weitere Rennwochenenden. Auch die Einführung weitere Stadtkurse wird von vielen Fans kritisch gesehen. Die Nascar-Serie fuhr 2023 im Grant Park in Downtown Chicago.

(sport.sky.de/Brand)

