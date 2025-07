Vikings beenden Austrian-Bowl-Fluch

Die Vienna Vikings haben ihren Finalfluch in der Austrian Football League (AFL) abgelegt.

Das Team von Cheftrainer Benjamin Sobotka gewann am Samstagabend in St. Pölten die Austrian Bowl XL, im AFL-Showdown wurde der Wiener Erzrivale Danube Dragons mit 27:17 (7:14) bezwungen. Die Wikinger hatten seit 2018 in der Austrian Bowl sechs Niederlagen in Serie bezogen. Als Final-MVP wurde Wide Receiver Fabian Eder, dem drei Touchdowns gelangen, geehrt.

In einem teils giftig geführten Finale eröffnete Lukas Schramm vor 4.334 Zuschauern im ersten Viertel den Punktereigen für die Dragons. Devin Childress erhöhte auf 14:0 für den Grunddurchgangssieger. Doch Eder schrieb kurz vor der Pause für die Vikings erstmals an, wodurch es zur Halbzeit nur mehr 14:7 für die Dragons stand. Eder avancierte nach der Pause zum Matchwinner. Erst glich er nach Pass von Vikings-Spielmacher Russell Minor-Shaw aus und brachte die Wikinger wenig später mit seinem dritten Streich 21:17 in Führung.

Minor-Shaw, der erst in der Mitte der Saison verpflichtet wurde und im Finale auf drei Touchdown-Pässe kam, trug kurz vor Schluss das Ei zum Drüberstreuen selbst in die Endzone. Für Rekordsieger Vikings war es der 15. Austrian-Bowl-Triumph sowie der 16. Staatsmeistertitel, die Dragons halten weiter bei drei Titeln. „Es ist so wunderschön. Das ganze Spiel war eine Geschichte der Vikings aus den letzten drei Jahren. Wir waren gleich 14 Punkte hinten und haben uns dann zurückgekämpft. Am Ende haben wir wirklich Vikings-Football gespielt“, sagte Coach Sobotka im ORF.

Die Ladies Bowl XXVI war indes wie im Vorjahr eine Beute der SG Raiders/Hammers. Die Tirolerinnen besiegten das Team der Salzburg Ducks mit 80:28 (48:26).

(APA) foto: GEPA